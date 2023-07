W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum. Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Gosiewska pytana o to, czy widzi potrzebę dodatnia kolejnego pytania do planowanego referendum ws. relokacji imigrantów odpowiedziała, że są sprawy, o które warto byłoby zapytać. Na przykład kwestia nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem unijnym. (...) Próbuje się to kwestionować, próbuje się nas zmusić do podległości w tym zakresie, a jednak to my mamy zdecydować co jest ważniejsze, czy prawo Unijne czy nasza własna konstytucja - powiedziała.

"Trwa dyskusja…"

Dopytywana o to czy jest szansa na pojawienie się takiego pytania odpowiedziała, że w komitecie politycznym PiS trwa w tej chwili dyskusja o tym, czy powinno być jedno pytanie czy kilka, a jeśli tak to jakie. Nie ma decyzji, myślę że najbliższe dni tę decyzję przyniosą" - dodała.

Wybory i referendum jednego dnia

Premier Mateusz Morawiecki w lipcu potwierdził, że rząd planuje przeprowadzić jednego dnia wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji imigrantów. Następnie Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym, która ma umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7-21.

Senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji zarekomendowały w czwartek odrzucenie noweli ustawy o referendum.

autor: Adrian Kowarzyk