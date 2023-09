Lewica jest gotowa do wyborów. Jesteśmy gotowi nie tylko wyborczo, ale do tego, żeby przejąć władzę w Polsce, żeby wziąć odpowiedzialność za nasz kraj. Jesteśmy ugrupowaniem, które jest stabilne i przewidywalne, co do którego do wartości, przekonań naszej ekipy nikt nie może mieć wątpliwości. My wiemy do jakiego portu chcemy zawitać. Tym portem będzie Polska wolna, otwarta i tolerancyjna - podkreślił Biedroń.

Jak dodał, obecnie poparcie dla Lewicy w całej Polsce, zebranie ponad pół miliona podpisów pod listami w całej Polsce, przekroczyło zakładane plany.

"Czarnek może rozpocznie rok szkolny, ale…"

Jesteśmy także gotowi w kontekście edukacji. Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny. Ten rok szkolny rozpoczyna się pod panowaniem chyba najgorszego, obok Romana Giertycha, ministra edukacji po 1989 r. Czarnek może rozpocznie rok szkolny, ale koniec roku szkolnego będzie już bez Czarnka. To jest dobra wiadomość dla polskiej szkoły, dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty, którzy mają dość zapaści jeśli chodzi o polską szkołę - oświadczył Biedroń.

Zaznaczył, że w całej Polsce brakuje 20 tys. nauczycieli. Biedroń podkreślił, że polska szkoła wyglądałaby inaczej, gdyby został zrealizowany jeden z postulatów Lewicy dotyczący wycofania lekcji religii ze szkół, co kosztuje 3 mld zł każdego roku. Jego zdaniem można by "armię katechetów zastąpić armią psychologów dziecięcych", a "dzieci i młodzież byliby bezpieczni w szkole".

Dzisiaj młodzi ludzie uczą się z podręczników HiT, które są kompletnie zideologizowane, w których prawie nie ma ani krzty prawdy. Tak wygląda dziś szkoła pod rządami Czarnka. To musi się zmienić. Polska szkoła musi wyjść z oparów średniowiecza, stać się szkołą przyszłości. Zagwarantować może to tylko Lewica. Nasze marzenie to, żeby szkołą była bardziej praktyczna, a mniej teoretyczna. Żeby szkoła była miejscem przyjaznym dla każdego, żeby zawód nauczyciela nie był wiecznym wolontariatem, a nauczyciele pracowali w zawodzie, który jest koroną zawodów, który jest dumą - mówił europoseł.

Rzecznik Praw Ucznia - w Prawie oświatowym

Biedroń zaznaczył, że w końcu w Prawie oświatowym powinien znaleźć się zapis o Rzeczniku Praw Ucznia. Zadeklarował też, że Lewica w pierwszych miesiącach po przejęciu władzy od PiS doprowadzi, że każde dziecko będzie otrzymywało w szkole ciepły posiłek. Podał, że w poniedziałek do szkół poszło 350 tys. dzieci głodnych, żyjących na skraju ubóstwa.

