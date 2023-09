Robert Bąkiewicz kilka lat temu pisał w sieci, że "PiS pełza przed Żydami" oraz o "klęczącej postawie polityków PiS przed Żydami" - przypomina RMF FM. Jako, że Bąkiewicz startuje z ostatniego miejsca listy PiS w Radomiu (wystawiła go Suwerenna Polska), to rozgłośnia zapytała lidera listy, Marka Suskiego, o te słowa narodowca.

Suski: To niedokładny cytat

To są wypowiedzi wyrwane z kontekstu, to niedokładny cytat. Rozmawiałem z Robertem Bąkiewiczem, on mówi, że dzisiaj by tak nie powiedział, to grzechy młodości - stwierdził Marek Suski.