Dla mnie najważniejsze jest wychowanie młodzieży, a czego ma uczyć Bąkiewicz? – pyta retorycznie legendarna weteranka powstania warszawskiego. Partie nie mogą myśleć wyłącznie o własnej pozycji. To się powinno zmienić - to z kolei rada Traczyk-Stawskiej dla opozycji.

Traczyk-Stawska: Chciałabym, aby doszło do zmian

Jestem cały czas w służbie i zawsze będę zachęcała do pójścia na wybory. Chciałabym, aby doszło do zmian, bo obecny rząd jest po prostu nieudany, decyduje o wielu rzeczach, o których nigdy nie powinien decydować. Natomiast nie dba o to, co jest najważniejsze – podkreśla Wanda Traczyk-Stawska.

Dodała, że "tym najważniejszym są szkoły, które powinny być bezpartyjne".