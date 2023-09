To, co będę mówił będzie realnie policzone, a nie rzucone na wiatr – uzasadnił Petru. Jego zdaniem połowa wyborców Konfederacji nie jest do końca pewna, czy ta partia "nie robi ich w bambuko".

Mentzen a Petru

Pytany przez słuchacza, co takiego ma Sławomir Mentzen, czego nie ma Ryszard Petru, kandydat Trzeciej Drogi odparł: Miał dotychczas duże poparcie, którego ja nie miałem, i chcę przejąć poparcie od Konfederacji.

Petru wyobraża sobie "scenariusz, że przejmujemy na tyle dużo wyborców Konfederacji, że Konfederacja nie wchodzi. To jest możliwe. Możemy ich wepchnąć pod próg".

Płaca minimalna

Prezes Instytutu Myśli Liberalnej tłumaczy, że na tle Europy płaca minimalna w Polsce jest jedną z najniższych w stosunku do średniej płacy. Polski rząd nadrabia przez bardzo wysoką inflację relacje płaca średnia - płaca minimalna. Im wyższa płaca minimalna, tym więcej będzie maszyn i robotyzacji - spostrzegł ekonomista.

Moją, naszą polityką jest to, by Polacy wysoko zarabiali, a płaca minimalna dotyczyła tylko tych, którzy muszą ją otrzymać - dodał. Według Petru płaca minimalna nie może być dominującą.