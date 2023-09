Reklama

Ryszard Petru podejrzewa, że Orlen może wykorzystywać rezerwy strategiczne. “Są podejrzenia, że Orlen wykorzystuje rezerwy strategiczne, czyli obniża bezpieczeństwo kraju. Rezerwy strategiczne są na czas konfliktu zbrojnego, poważnej sytuacji międzynarodowej, kryzysu w danym kraju, a dziś nie ma takiego kryzysu. Trudna sytuacja międzynarodowa była, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, nawet wtedy nie użyto w takiej skali rezerw strategicznych jak dziś”.

“Ta sztucznie zaniżana inflacja jest tylko po to, by PiS wygrał wybory. Po wyborach cena paliwa wzrośnie od 1 zł do 1,5 zł na litrze” - dodał Ryszard Petru.

Anna Radwan-Rohrenschef: Polski rząd dąży do węgierskiego scenariusza

Anna Radwan-Rohrenschef, kandydatka Polski 2050 Szymona Hołowni do Sejmu z miejsca nr 4 z Warszawy, stwierdziła natomiast, że polski rząd dąży do węgierskiego scenariusza, w którym Orban, zaniżając ceny przed wyborami, przyczynił się do kryzysu gospodarczego. “Na pierwszym miejscu pod względem inflacji w UE są Węgry, a więc wydaje się, że rząd PiS-u stara się podążać węgierskim scenariuszem. W zeszłym roku przed wyborami Victor Orban mroził ceny i ręcznie sterował gospodarką, by zyskać głosy wyborców. Dzień po wyborach ceny energii wzrosły o 60 proc., a ceny paliw o 30 proc., powodując gigantyczny kryzys gospodarczy. Czy chcemy iść tym scenariuszem?”.