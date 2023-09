Reklama

W wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej Lampedusie i propozycji dotyczących polityki migracyjnej zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej wobec masowego napływu nielegalnych migrantów. Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do podjęcia adekwatnych działań ws. zatrzymania nielegalnego napływu osób do UE i rezygnacji z propozycji, które zachęcają nielegalnych migrantów do przybywania do UE - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu, który przyjął uchwałę.

Rząd Prawo i Sprawiedliwość przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej imigracji i planów Komisji Europejskiej oraz Platformy Obywatelskiej - napisał premier we wtorek po południu na Facebooku.

Morawiecki: Nie pozwolimy na to w Polsce!

Jego zdaniem "Donald Tusk razem z Angelą Merkel realizowali politykę imigracji, której skutkiem są gwałty, rabunki, wojny gangów i płonące przedmieścia Europy". "Nie pozwolimy na to w Polsce!" - podkreślił Morawiecki.

"Kłamali, kłamią i będą kłamać"

"Wybierzmy tych ludzi - potem okaże się, kim są. Tak, parafrazując słynne słowa posłanki tej partii, można podsumować obietnice PO dotyczące zarówno nielegalnej imigracji, jak i wszystkich innych kwestii - napisał szef rządu. Raz już pokazali, gdzie mają bezpieczeństwo Polaków. Kłamali, kłamią i będą kłamać, byle tylko zdobyć władzę - a potem sprowadzić do Polski tysiące nielegalnych imigrantów" - napisał Morawiecki.

W ocenie premiera "wybory 15 października i działania polskiego rządu zdecydują o tym, czy Polska będzie bezpieczna". "Czy będzie to Bezpieczna Przyszłość Polaków PiS czy zalew nielegalnych imigrantów PO!" - zaznaczył premier.

Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 tys. 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 tys. 188 w 2021 roku.

Szefowa KE odwiedziła włoską Lampedusę

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch - zapewniła von der Leyen.

Autor: Olga Łozińska