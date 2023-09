Reklama

Marsz Miliona Serc to wydarzenie organizowane przez Koalicję Obywatelską. Zapowiedział go w lipcu tego roku były premier Donald Tusk. Poprzedni zorganizowany przez Koalicję Obywatelską marsz, który odbył się 4 czerwca, zgromadził na ulicach Warszawy tłumy. Jak poinformował stołeczny ratusz, maszerowało w nim około pół miliona osób.

Marsz Miliona Serc – transport

Reklama

W niektórych rejonach, np. w województwie świętokrzyskim, listy osób na bezpłatny transport są już zamykane choć, jak przyznaje Michał Piasecki ze świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej, zgłoszenia wciąż napływają. Zgłoszenia z województwa lubelskiego są jeszcze przyjmowane.

Reklama

Jest to już więc ostatnia szansa, by zapisać się na darmowy wyjazd do Warszawy. Chętni do wyjazdu do Warszawy mogą się zgłaszać przez stronę https://marszmilionaserc.info/transport/, gdzie trzeba podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz województwo, powiat i miejscowość, z którego chce się jechać.

Marsz Miliona Serc – dzień, godzina, trasa

Marsz Miliona Serc ma się rozpocząć w niedzielę 1 października o godz. 12.00 na rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy. Uczestnicy marszu przejdą ulicą Marszałkowską, a następnie Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Wydarzenie zakończy się na rondzie Radosława.

Kto weźmie udział w Marszu Miliona Serc?

Donald Tusk zaprosił na marsz również innych liderów opozycji. Swoją obecność zadeklarowali politycy Lewicy. Na marszu nie pojawią się liderzy Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Wezmą w nim jednak udział kandydaci z warszawskiej listy tego ugrupowania.

Jak dotrzeć na Marsz Miliona Serc z Dworca Centralnego w Warszawie?

Osoby, które decydują się na samodzielny transport np. koleją i wysiądą na Dworcu Centralnym w Warszawie, nie muszą przesiadać się w komunikację miejską. Rondo Dmowskiego oddalone jest od Dworca Centralnego o ok. 750 metrów. Spacer w kierunku wschodnim, przez pasaż Wisławy Szymborskiej, zajmuje około 10 minut.