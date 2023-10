Reklama

Blisko 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż zazwyczaj, tramwaje kursujące jak w godzinach szczytu i dodatkowe kursy pociągów SKM – to tylko niektóre z przygotowań, jakie na niedzielny Marsz Miliona Serc planuje stolica.

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc zwołany przez byłego premiera, lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Organizatorzy liczą, że wydarzenie zgromadzi w stolicy tłumy. Do stolicy zamierzają przyjechać osoby z wielu regionów Polski, w tym m.in. blisko 80 autokarów z samego Śląska. Jak na to wydarzenie przygotowuje się Warszawa i z jakimi utrudnieniami muszą się mierzyć mieszkańcy stolicy 1 października?

Reklama

Marsz Miliona Serc – utrudnienia w ruchu

Przed miastem stoi jedno z największych tegorocznych wyzwań. Ratusz podejmuje działania, które mają na celu zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Jak informuje na swojej stronie Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie, w czasie wydarzenia policja może zdecydować o czasowym zamknięciu ulic dla ruchu i skierowaniu pojazdów na objazdy.

Reklama

Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie zachęcają uczestników marszu, by tego dnia zrezygnowali z przemieszczania się samochodem i skorzystali z komunikacji miejskiej – najlepiej metra. Apelują również, by śledzić bieżące komunikaty i dotrzeć na miejsce nieco wcześniej.

Trasa Marszu Miliona Serc – z ronda Dmowskiego do ronda AK "Radosław"

Marsz będzie się przemieszczał głównymi arteriami miasta. Rozpocznie się o godz. 12.00 w samym centrum, na rondzie Dmowskiego, czyli w miejscu gdzie łączy się ulica Marszałkowska z Alejami Jerozolimskimi. Następnie uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II, którą przejdą do ronda Zgrupowania AK "Radosław", gdzie planowane jest zakończenie zgromadzenia ok. godz. 16.00.

Marsz Miliona Serc – organizacja ruchu 1 października

W niedzielę już od godz. 9.00 do godz. 19.00 metro i tramwaje będą kursowały częściej, a do obsługi linii zostaną skierowane dodatkowe pojazdy. Na ulice wyjedzie o ok. 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż zazwyczaj w niedziele.

Pociągi metra będą kursowały tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii na linii M1 co 2 minuty 20 sekund, a na linii M2 - co 2 minuty i 50 sekund. Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Tego dnia zostaną dodatkowo uruchomione kursy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej - linii S1 (Otwock – Pruszków przez Warszawę Centralną), S20 (w godzinach porannych Sulejówek – Warszawa Zachodnia i popołudniowych Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna, przez Warszawę Centralną), a także S3 (w godzinach popołudniowych Warszawa Gdańska – Legionowo) i S30 (w godzinach porannych Legionowo – Warszawa Zachodnia). Ponadto, linie SKM będą obsługiwane dłuższymi składami.

Więcej informacji o trasach objazdowych dostępnych jest na stronie https://www.wtp.waw.pl/newsy/2023/09/28/zgromadzenie-publiczne-w-niedziele-1-pazdziernika/.