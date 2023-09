Reklama

Marsz Miliona Serc w Warszawie – trasa

Trasa Marszu Miliona Serc biec będzie od ronda Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej – w stronę Ronda ONZ. Po dojściu do ronda marsz skręci w prawo, w aleję Jana Pawła II. Idąc tą ulicą uczestnicy dojdą do ronda "Radosława”. To ostatni punkt na trasie Marszu Miliona Serc.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12. Zakończenie planowane jest na godz. 16. Trasa Marszu Miliona Serc ma ponad 4 km.

Marsz Miliona Serc – skąd wyrusza?

Marsz wyrusza z Ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. To jeden z centralnych punktów stolicy, zlokalizowany w pobliżu Dworca Centralnego. Przy rondzie znajdują się wyjścia ze stacji Metro Centrum. Jednym z rozpoznawalnych punktów jest też mieszcząca się przy rondzie Rotunda. Z kolei Rondo im. Zgrupowania AK „Radosław”, nazywane popularnie rondem Radosława (czyli meta Marszu Miliona Serc) jest niedaleko Dworca Gdańskiego i Metra Dworzec Gdański. Tuż przy rondzie mieści się centrum handlowe „Arkadia”.

Marsz Miliona Serc – utrudnienia w sobotę, 30 września

W związku z Marszem Miliona Serc w Warszawie należy spodziewać się znacznych zmian w organizacji ruchu w Warszawie i sporych utrudnień. Jak informuje stołeczny Ratusz, pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już w sobotę, 30 września. Od godz. 12 nieczynny będzie przystanek Centrum 06, zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich za rondem Dmowskiego, w stronę Dworca Centralnego. W zastępstwie zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek za przejściem dla pieszych. Z tego powodu zostanie wyłączonych z parkowania kilka miejsc postojowych.

Marsz Miliona Serc – utrudnienia w niedzielę, 1 października

W niedzielę o godz. 9 zostanie zamknięta ul. Marszałkowska – na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej. „W zależności od liczby uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic, którymi przejdzie marsz, a także dróg poprzecznych – w tym m.in. Alej Jerozolimskich, ul. Prostej, alei „Solidarności” czy ul. Słomińskiego” – czytamy na stronie UM Warszawa. To jednak nie koniec utrudnień.

Marsz Miliona Serc. Parkingi dla przyjezdnych, kolejne zamknięcia ulic w Warszawie

Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji. Do Warszawy uczestnicy przyjadą m.in. autokarami. Z myślą o nich przygotowano dodatkowe miejsca postojowe – zarówno na początku, jak i na końcu trasy przemarszu. To oznacza jednak kolejne wyłączenia z ruchu części warszawskich ulic. W niedzielę, 1 października, od godz. 8 do 13 będzie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. To właśnie tam będą zatrzymywały się autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Waryńskiego prowadząca od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu.

Zmian należy się też spodziewać na drugim końcu trasy. Na ulicy Popiełuszki zorganizowany zostanie postój dla autokarów odbierających uczestników zgromadzenia po jego zakończeniu.Droga ta będzie zamknięta na całej długości, od Słowackiego do placu Grunwaldzkiego, od godziny 13 do 20.Kierowcy nie będą wpuszczani na ulicę Krasińskiego ani od Broniewskiego, ani z placu Wilsona (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji).

Marsz Miliona Serc. Więcej pociągów, autobusów i tramwajów

Na duże zmiany powinny też przygotować się osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Warszawie. W niedzielę, 1 października, od około godziny 9 do 19 metro i tramwaje będą kursowały częściej, a do obsługi linii będą skierowane dodatkowe pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego. Na ulice wyjedzie blisko 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż normalnie w niedziele. „Warto skorzystać z metra oraz połączeń kolejowych Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi (obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego). Pociągi metra przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii M1 co 2 minuty 20 sekund, a M2 – co 2 minuty i 50 sekund. Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy” – czytamy.

Marsz Miliona Serc – zmiany komunikacji miejskiej

W związku z wyłączaniem z ruchu części ulic łącznie kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych pojedzie zmienionymi trasami. Cześć zmian będzie wprowadzana na bieżąco, po wyłączeniu ulic znajdujących się na trasie przemarszu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie UM Warszawa oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (wtp.waw.pl). "W niedzielę pasażerom będą pomagali informatorzy WTP" – informuje warszawski ratusz. Warszawiacy i osoby przyjezdne muszą też pamiętać o zakazie parkowania na trasie marszu oraz na ulicach, na których będą parkowały autokary.

Co to jest Marsz Miliona Serc?

Marsz Miliona Serc to wydarzenie organizowane z przez Koalicję Obywatelską, zapowiedziane przez jej lidera Donalda Tuska w drugiej połowie lipca. Ogłaszając organizację marszu Donald Tusk nawiązał do marszu, który odbył się w Warszawie 4 czerwca br., w którym wg szacunków wzięło udział ok. pół miliona osób. Marsz październikowy ma być jeszcze liczniejszy. – Spotkamy się po to, aby na kilka tygodni przed wyborami już nikt nie miał wątpliwości, że dobrych ludzi jest więcej – powiedział Tusk.