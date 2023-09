Odessa to piękne historyczne miasto. Powinno być o nim głośno w związku z jego żywą kulturą i duchem. Zamiast tego pojawia się w wiadomościach jako częsty cel w trakcie wojny Putina - napisał Borrell w serwisie X, dawny Twitter.

"UE będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie to potrzebne"

Szef unijnej dyplomacji zaznaczył, że mija rok od nielegalnej rosyjskiej aneksji ukraińskich terytoriów w obwodzie donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Podkreślił, że Ukraina ma prawo do obrony przed rosyjską agresją i do odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium. UE będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie to potrzebne - oświadczył.

Borrell zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z wnętrza zniszczonego w rosyjskim ostrzale Soboru Przemienienia Pańskiego. Ukraińskie media podkreślają, że wizyta przedstawiciela UE nie była wcześniej zapowiadana.

W sobotę Borrell wygłosił też zdalnie przemówienie do uczestników odbywającego się w Kijowie forum przemysłu obronnego. UE widzi konieczność bliższej współpracy z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym; europejska zbrojeniówka ma tutaj coś do zaoferowania, ale może też się czegoś nauczyć z ukraińskich doświadczeń i innowacji - zaznaczył.