Minister Grant Shapps mówił, że brytyjscy żołnierze będą szkolić ukraińskie wojsko na Ukrainie. Premier Rishi Sunak, jak pisze "Daily Telegraph" ostudził jednak nastroje. To, co naprawdę miał na myśli sekretarz obrony, to to, że pewnego dnia w przyszłości, będziemy mogli przeprowadzać szkolenia na Ukrainie - powiedział premier.

"Ani jeden brytyjski żołnierz…"

Ale to dopiero będzie możliwe w długim okresie czasu, a nie tu i teraz. Ani jeden brytyjski żołnierz nie zostanie wysłany, by walczyć w obecnym konflikcie - jasno powiedział Rishi Sunak.