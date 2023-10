Referendum 2023. Cztery pytania referendalne. O co chce nas zapytać rząd?

Żeby zagłosować w referendum 2023, musimy po prostu pobrać kartę referendalną w obwodowej komisji wyborczej. Rządzący chcą zadać Polakom cztery pytania. W każdym przypadku dostępne będą dwie odpowiedzi: "tak" i "nie".

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Referendum 2023. Kiedy będzie wiążące?

Referendum jest wiążące wówczas, kiedy weźmie w nim udział więcej niż 50 proc. osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania będzie pozytywny, jeśli większa liczba osób odpowie na pytanie "tak", bądź negatywny, jeśli większa liczna osób odpowie "nie".

Referendum 2023. Czy muszę wziąć w nim udział, jeśli chcę głosować tylko w wyborach?

Nie. Jeśli nie chcemy wziąć udziału w referendum, wystarczy odmówić pobrania karty referendalnej. Jak informuje PKW za pośrednictwem platformy X, karty do głosowania nie będą spięte ani w jakikolwiek sposób złączone. Dla każdego wyborcy przygotowane będą trzy osobne. Z kandydatami do Sejmu, z kandydatami do Senatu i referendalna.