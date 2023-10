Referendum 2023. Cztery pytania referendalne. Jak zagłosować? O co chce nas zapytać rząd?

Żeby zagłosować w referendum, musimy po prostu pobrać kartę referendalną w obwodowej komisji wyborczej. Rządzący chcą zadać Polakom cztery pytania. W każdym przypadku dostępne będą dwie odpowiedzi: "tak" i "nie".

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Referendum 2023. Nie chcemy brać w nim udziału. Co wtedy?

Jeśli nie chcemy wziąć udziału w referendum, wystarczy odmówić pobrania karty referendalnej. Warto też chwilę poczekać i sprawdzić, czy komisja odnotowała, że nie pobraliśmy karty. Żeby referendum było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania obywateli.

Jak informuje PKW za pośrednictwem platformy X, karty do głosowania nie będą spięte ani w jakikolwiek sposób złączone. Dla każdego wyborcy przygotowane będą trzy osobne. Z kandydatami do sejmu, z kandydatami do senatu i referendalna.