W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych. Największy udział w referendum odnotowano na wsi - tam udział wzięło 47,5 proc. uprawnionych. W miastach do 50 tys. mieszkańców udział wzięło 38,3 proc., w miastach od 50 tys. do 200 tys. frekwencja wyniosła 35,1 proc. W większych ośrodkach miejskich – liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców – frekwencja wyniosła 33 proc., a w największych miastach – 29,2 proc. – wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Największą frekwencję w referendum odnotowano w woj. podkarpackim, gdzie udział wzięło 52,9 proc. osób przebadanych przez Ipsos. W woj. dolnośląskim udział w referendum wzięło 34,6proc. uprawnionych. W kujawsko-pomorskim – 39,2 proc., w lubelskim – 48,4 proc., w lubuskim 30,3 proc. Zadeklarowana w badaniu Ipsos frekwencja w referendum wyniosła w województwie łódzkim 40,1 proc., w małopolskim 44,3, w mazowieckim 40,7 proc., w woj. opolskim 32,3 proc. W woj. podlaskim frekwencja wyniosła 45,6 proc., w pomorskim – 32,3 proc., w woj. śląskim 39,1 proc. Wg Ipsos, w woj. świętokrzyskim frekwencja sięgnęła 49,6 proc., w woj. warmińsko-mazurskim – 38,6 proc., w wielkopolskim – 35,4 proc., zaś w zachodniopomorskim – 31,2 proc.

Frekwencja w referendum. Dlaczego ma znaczenie?

Referendum jest wiążące w momencie, gdy ponad połowa uprawnionych do głosowania wzięła w nim udział, czyli pobrała kartę i wrzuciła ją do urny. Do frekwencji liczą się wszystkie głosy – także nieważne.

Referendum 2023: 4 pytania

W referendum pojawił się cztery pytania:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Nieoficjalne wyniki wyborów 2023

Z nieoficjalnych sondażowych badań exit poll wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne z wynikiem 36,8 proc., co daje mu 200 mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelskama 31,6 proc. głosów, co da jej 163 mandaty. Trzecia Droga otrzymała 13 proc. głosów (55 mandatów) Lewica8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja 6,2 proc. (12 mandatów).