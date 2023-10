W obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu ostatni wyborca oddał głos około godz. 3 rano w poniedziałek. Po północy przed lokalem wyborczym stała kolejka kilkuset osób. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański powiedział wówczas PAP, że wszyscy, którzy przyszli do godz. 21 oddadzą głos. - Ta komisja pracuje bardzo powoli – dodał.

Po godz. 5 rano w poniedziałek Szczepański powiedział, że w komisji na Jagodnie trwa liczenie głosów.

Wyniki wyborów exit poll 2023: Rekordowa frekwencja. Ile wyniosła?

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 72,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. To rekordowy wynik w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi.

Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów 2023?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych pojawią się najpewniej na początku tygodnia. Niestety nie ma co liczyć, że zobaczymy je jeszcze w niedzielę. Termin podania wyników przez Polską Komisję Wyborczą nie jest jednak określony prawnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych zostały one podane w poniedziałek, tym razem najpewniej nastąpi do we wtorek.