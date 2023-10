Głosowanie do Sejmu i Senatu 2023 otworzyło cykl wyborczy, który zakończy się dopiero w 2025 roku. Kiedy odbędą się w Polsce najbliższe wybory prezydenckie?

Reklama

Wybory prezydenckie – kiedy się odbędą?

Prezydenta wybieramy co pięć lat. Ostatnio w Polsce prezydenta wybieraliśmy w 2020 roku, co oznacza, że najbliższe wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku.

Reklama

Zgodnie z konstytucją jedna osoba nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż przez dwie kadencje. Obecna kadencja prezydenta jest jego drugą więc Andrzej Duda nie będzie mógł kolejny raz startować w wyborach na prezydenta.

Wybory prezydenckie 2025. Data jeszcze nie jest znana

Reklama

Data wyborów musi przypadać nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed zakończeniem urzędowania głowy państwa. Zarządza ją Marszałek Sejmu. Ostatnie wybory prezydenckie miały miejsce w 2020 roku. Andrzej Duda objął urząd 6 sierpnia 2020 roku. To oznacza, że kolejne wybory na prezydenta powinny odbyć się w maju 2025 roku.

Dokładna data wyborów prezydenckich nie jest jeszcze znana. W ostatnich wyborach pierwsza tura odbyła się 28 czerwca, a druga 12 lipca. Andrzej Duda zdobył wówczas 51,03 proc., a Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. głosów.

Najnowsze wyniki wyborów parlamentarnych 2023

Za nami natomiast wybory parlamentarne. 15 października Polacy wybierali posłów i senatorów. Wiele wskazuje na to, że w Polsce zmieni się władza i przejmie ją opozycja złożona z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Dane PKW z 20,38 proc. komisji wyborczych świadczą o następujących wynikach: PiS - 40,52 proc., KO - 26,04 proc., Trzecia Droga - 13,87 proc., Nowa Lewica - 7,97 proc. i Konfederacja - 7,45 proc.

Kiedy następne wybory? Kalendarz wyborczy na 2024 rok

W 2024 roku czeka nas wiele głosowań. Przed wyborami prezydenckimi czekają nas bowiem jeszcze wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego.

W wyborach samorządowych głosujący wybierają swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przedstawicieli do rad gmin, powiatów i sejmików. Z uwagi na to, że prezydent Duda wydłużył kadencję samorządów z czterech do pięciu lat, wybory samorządowe nie odbędą się na jesieni 2023 roku, ale wiosną 2024 roku. Wybory samorządowe powinny więc odbyć się po 31 marca, ale nie później niż 23 kwietnia.

W przyszłym roku będziemy także wybierać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie odbyły się w maju 2019 roku, a najbliższe wyboru do europarlamentu odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 roku.