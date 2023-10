Podczas uroczystości wręczenia posłom dokumentów potwierdzających ich wybór na te stanowiska, miała miejsce część artystyczna. To wówczas doszło do wymiany zdań.

Agata Adamek, reporterka TVN24 zapytała ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, czy prawdą jest iż obejmie stanowisko szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji Sejmu.

"- Dzień dobry pani redaktor, słuchamy koncertu - odparł.

- Nikt nie słucha - powiedziała Agata Adamek.

- Ja słucham - przekonywał Błaszczak. - Mamy koncert, to tak nieelegancko wobec tych ludzi, którzy tutaj występują - powiedział, ucinając rozmowę" – czytamy na stronie tvn24.pl.

Reporterka TVN24 zwróciła się również z pytaniem o potencjalną większość sejmową PiS- do ministra kultury Piotra Glińskiego, wiceministra kultury Jarosława Sellina oraz wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, którzy stali obok siebie.

"- Nie słyszę - odparł Sellin. Na powtórzone przez dziennikarkę pytanie odpowiedział: - Nadal nic nie słyszę.

- Zadaje pani tendencyjne pytania, jak zawsze - powiedział do reporterki Piotr Gliński. - Co w tym tendencyjnego? - dopytywała Agata Adamek. - To już pani wie najlepiej. Pozdrawiamy, serdecznie dziękujemy – dodał" -informuje tvn24.pl.

Dziennikarka starała się zadać to samo pytanie po raz kolejny Maciejowi Wąsikowi, odpowiedzi również nie usłyszała.

"- Kogo? - odparł, sugerując, że nie słyszy pytania" - czytamy.

Źródło. tvn24.pl