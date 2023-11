Trwa walka o sukcesję w PiS. To, co będzie przeżywał premier Morawiecki przez najbliższe dni, to będzie proces kompromitujący dla niego – ocenił w Radiu ZET Grzegorz Schetyna.

Schetyna był pytany w Radiu ZET o decyzję prezydenta o powołaniu Marka Sawickiego na marszałka seniora.

To sygnał personalnie do Sawickiego, że przecież on pierwszy mówił, że nie wiadomo, kto będzie premierem. Próba pozyskania przez środowisko pisowskie PSL, jako ewentualnego koalicjanta – mówił

PiS nie rozumie, że przegrał wybory i ma się spakować i wyprowadzić - dodał Schetyna.

Nikt, kto wszedł do Sejmu z list całej opozycji, nie zgodzi się na współpracę z PiS. PiS jest dziś traktowane jako partia przegrana, która przez 8 lat walczyła ze wszystkim, co było poza PiS – powiedział Schetyna w Radiu ZET.

Schetyna: Kładę na stole swoją głowę

Polityk był pytany o to, "czy daje głowę, że nikt z 248 parlamentarzystów nie skusi się i nie przejdzie do PiS".

Kładę ręce na stole, swoją głowę - odpowiedział.