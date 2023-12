"To strach, śmiertelny, zwierzęcy strach przed konsekwencjami za to, co zrobili - za zdemolowanie praworządności, trójpodziału władzy" - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna pytany o krytykę PiS skierowaną wobec szefa MS Adama Bodnara. Jak dodał, "oni wiedzą, że za to odpowiedzą nie tylko politycznie, ale też prawnie".