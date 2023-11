Z uwagą przyglądam się pierwszym zapowiedziom pana marszałka i deklaracjom, które złożył. Jakie będą tego efekty? Przekonamy się niebawem. Przekazałem na ręce pana marszałka swój projekt strategicznej ustawy zmieniający polski system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, który ma w praktyce wykorzystać wnioski wyciągnięte z toczącej się za naszą wschodnią granicą pełnoskalowej wojny — powiedział prezydent Duda.

Duda o składzie prezydium Sejmu

Jednocześnie zapewnił, że "drzwi Pałacu Prezydenckiego zawsze są otwarte", a on jest "gotowy do współpracy z nowo wybranym Sejmem". Jednocześnie wyraziłem głębokie ubolewanie, że przedstawiciel największego klubu parlamentarnego nie został wybrany do prezydium Sejmu - dodał prezydent.

Prezydent chce utworzenia Koalicji Polskich Spraw

Portal przypomniał, że w orędziu wygłoszonym podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji prezydent po raz kolejny zaapelował o utworzenie Koalicji Polskich Spraw. Uważam, że taka koalicja oparta o najważniejsze dla Polaków sprawy jest bardzo potrzebna. Łączą nas wartości, które wyznaje większość Polaków: wsparcie dla polskich rodzin, dbanie o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, obrona godności Polaków, duma z naszej historii i tradycji, chrześcijańskie korzenie. Dlatego wiem, że taka współpraca jest możliwa i potrzebna zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Na wszystkich szczeblach samorządu – w województwach, powiatach i gminach — ocenił prezydent w wywiadzie.

Jednocześnie dodał, że uważa, iż "ostatnie 8 lat to był dobry czas dla Polski" i zapewnił, że będzie bronił kluczowych osiągnięć. W przeciwieństwie do głosów części polityków nie uważam, że w sytuacji, w której zmienia się władza, znika demokracja. Uważam, że ona nadal jest. Wierzę, że ludzie mają prawo wybrać i mieć takie rządy, jakie wybrali. Po prostu. Ja się z tym godzę. Nie wyjeżdżam za granicę, nie obrażam się na nikogo tylko dlatego, że władza się zmieniła. Trzeba dalej robić swoje — mówił Andrzej Duda.

Najważniejszą wartością jest niepodległe i silne państwo polskie, które budujemy od ponad 30 lat. Żadne decyzje nie mogą naruszać tych fundamentalnych dla milionów Polaków wartości. Stoję i zawsze będę stał na straży naszej suwerenności, najważniejszych dla Polski spraw - podkreślił prezydent w wywiadzie, który w całości ma się ukazać w najbliższym wydaniu tygodnika "Sieci".