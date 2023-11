Na wtorkowym posiedzeniu komisja regulaminowa pozytywnie oceniła wniosek o odwołanie dotychczasowej szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej i wniosek o powołanie na jej miejsce Jacka Cichockiego.

Jak podkreślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Cichocki jest wieloletnim urzędnikiem państwowym, był szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Poznałem go wcześniej jako wybitnego analityka, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich. Jest to człowiek nieposzlakowanej prawości i uczciwości(…). Dobrze go znam z interpersonalnych relacji jako kogoś, kto zawsze okazuje szacunek współpracownikom i przeciwnikom politycznym. Będzie gwarantował sprawność pracy Kancelarii Sejmu - powiedział Hołownia.

Cichocki zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, by sprostać postawionym przed nim zadaniom i będzie robił wszystko co w jego mocy, by każdy poseł, niezależnie od opcji politycznej, czuł się w Sejmie dobrze.

Komisja regulaminowa rozszerzyła porządek obrad o zaopiniowanie projektu uchwały Prezydium Sejmu ws. wykładni art. 186 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP. Art. 186 ustęp 2 przewiduje udzielanie przez marszałka Sejmu głosu członkom Rady Ministrów poza kolejnością mówców, ilekroć tego zażądają.

Według zaproponowanej wykładni tego artykułu, zgodnie z tym trybem członkowie rządu, poza premierem, będą mogli zajmować głos poza kolejnością, jeśli omawiany punkt będzie dotyczyć zakresu zadań wyznaczonych danemu ministrowi. Takie wystąpienie będzie mogło trwać maksymalnie 15 min, a przewodniczący obradom marszałek lub wicemarszałek będzie decydował, czy punkt należy do zakresu działań tego ministra.

Marszałek Hołownia argumentował, że podczas ostatnich obrad Sejmu doszło do naruszenia art. 186 regulaminu. Jak ocenił, wykładnia zabezpieczy "przed obstrukcją ze strony rządu, jakikolwiek on by nie był". - Regulacja, którą proponujemy jako Prezydium Sejmu w mojej ocenie zabezpiecza sprawny przebieg obrad Sejmu. Członkowie rządu będą mieli zabezpieczony głos w sprawach, które dotyczą ich kompetencji - powiedział Hołownia.

Posłowie PiS zwrócili uwagę, że zaproponowaną zmianę należy przeprowadzić poprzez modyfikację Regulaminu Sejmu, a nie jego wykładnię. Jak stwierdził Marek Suski (PiS), projekt uchwały ws. wykładni regulaminu to "prewencyjna cenzura i powrót do komunistycznych praktyk".

W głosowaniu komisja opowiedziała się za pozytywną opinią do projektu uchwały Prezydium Sejmu ws. wykładni art. 186 ust. 2 Regulaminu Sejmu RP.