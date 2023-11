To prawda. Podała się pani minister do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister bardzo jest pomocna. Bardzo wdraża też tę moją ekipę w działania - mówił w TVN24 Hołownia.

Nowym szefem Kancelarii Sejmu zostanie Jacek Cichocki.

To mój wieloletni współpracownik jeszcze od czasu kampanii prezydenckiej, człowiek, do którego mam zaufanie, i człowiek, o którym obok Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym, typem państwowca - mówił Hołownia w TVN24.

Kim jest Jacek Cichocki?

Jacek Cichocki w latach 2008-2015 pracował w rządzie PO-PSL. W 2008 roku objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. Od 2011 r. do 2013 r. był szefem MSWiA (wówczas podlegały mu także służby specjalne). Cichocki był również ministrem bez teki, a także szefem Kancelarii Premiera i przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. W lutym 2020 został szefem sztabu Szymona Hołowni, który wówczas kandydował w wyborach prezydenckich. Po powołaniu przez Hołownię ugrupowania Polska 2050 Cichocki zasiadł w kolegium ekspertów związanego z nim Instytutu Strategie 2050.