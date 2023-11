Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział powołanie w przyszły wtorek komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych; a do końca roku komisji ds. afery wizowej i ds. Pegasusa.

Zasadność powołania tych komisji jest zerowa, w każdym przypadku. Mamy do czynienia wyłącznie z próbą wywołania politycznych igrzysk, pewnie po to, żeby trochę ucieszyć najtwardszy, najbardziej radykalny elektorat Platformy Obywatelskiej, a równocześnie po to, żeby odwracać uwagę od sporów większości sejmowej - ocenił Fogiel.

Dodał, że zapowiedź powołania komisji ma też odwrócić uwagę od wycofywania się z niektórych obietnic wyborczych przez partie zapowiadające wyłonienie nowego rządu. Podkreślił, że "nie można deprecjonować roli komisji śledczej do zamieniania jej w cyrk".

Na uwagę, że komisje śledcze to rozwiązanie przewidziane w konstytucji i PiS powołało np. komisję śledczą ds. Amber Gold, odparł, że oczywiście komisje śledcze są przewidziane w konstytucji, ale z adnotacją, że komisję taką powołuje się, kiedy "standardowe, regularne działania i organy państwa nie mogą sobie poradzić ze sprawą".

Tymczasem w żadnym z tych tematów (których mają dot. nowe komisje śledcze - red.) tak nie jest, chociażby kwestia nieprawidłowości przy wydawaniu kilkuset wiz została wykryta przez polskie służby i polska prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. Porównanie do Amber Gold właśnie pokazuje tę różnicę - wtedy prokuratura pod przywództwem pana (Andrzeja) Seremeta była niemalże bezradna (...). To był właśnie książkowy przykład, kiedy komisja śledcza powinna być powoływana - powiedział Fogiel.

Umowa koalicyjna

Umowa koalicyjna KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, oprócz ustaleń programowych, zawiera rozdział dotyczący rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Czytamy w nim, że "bezprawie, którego wszyscy byliśmy świadkami w trakcie rządów naszych poprzedników, musi zostać nazwane i rozliczone". Umowa przewiduje m.in. powołanie sejmowych komisji śledczych w "obszarach wymagających szczegółowego i transparentnego zbadania".

Co to jest komisja śledcza?

Komisja śledcza to specjalny organ lub ciało powoływane przez parlament lub inną instytucję rządową w celu przeprowadzenia dochodzenia lub śledztwa w sprawie konkretnych wydarzeń lub działań. Komisje śledcze mają za zadanie zbadać określone kwestie, wyjaśnić fakty, zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia oraz przedstawić wyniki swojego dochodzenia w formie raportu lub zaleceń.