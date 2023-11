Bochenek odniósł się również do zapowiedzi m.in. lidera PO Donalda Tuska o odwołaniu członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Znamienne jest to, że jednym z pierwszych ruchów tej rzekomej koalicji pod przewodnictwem Tuska, to likwidacja komisji, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce. Tzw. lex anty-Putin, komisja składająca się z niezależnych fachowców, którzy już w zasadzie zostali wybrani i mogliby podjąć swoją pracę, by wyrugować agenturę rosyjską z życia publicznego i najważniejszych instytucji w Polsce – powiedział.

Ocenił, że świadczy to o kierunku, w którym zmierza "potencjalna, nowa władza".

Bochenek o planach powołania komisji śledczych

Rzecznik PiS skomentował również plany powołania komisji śledczych ds. tzw. wyborów kopertowych, działań z użyciem Pegasusa i tzw. afery wizowej. Tak jak przewidywaliśmy, ta większość, która podobno ma kształtować się pod kierunkiem D. Tuska, skupia się na igrzyskach i atakach na oponentów politycznych – ocenił.

Kiedy my mówimy o tym, że trzeba zacząć pracę nad VAT-em na żywność zero procent, o tym, że trzeba jak najszybciej wdrożyć ustawę o wakacjach kredytowych, to opozycja skupia się na powoływaniu komisji śledczych; na rozliczaniu, zemście i anihilowaniu przeciwników politycznych - oświadczył.

Ocenił, że jest to efekt "pustki programowej i braku porozumienia" i że "będą nam serwowane igrzyska, a nie praca merytoryczna".

Projekty uchwał zgłoszone przez KO

Na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się trzema projektami uchwał, zgłoszonymi przez KO, dot. powołania trzech komisji śledczych: ds. tzw. wyborów kopertowych, ds. tzw. afery wizowej i do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m. in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sejm ma także zająć się odwołaniem członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich, powołanej w ubiegłej kadencji Sejmu. Lider PO Donald Tusk wyjaśnił we wtorek, dlaczego komisja ta nie zostanie zlikwidowana. To wymagałoby ustawy, a państwo chyba podzielacie moją opinię, że w kilku sprawach i także w tej, nie możemy chyba liczyć za bardzo na gorliwą i sympatyczną współpracę prezydenta. W związku z tym będziemy podejmowali decyzję, która jest w kompetencji tej Izby - przy pomocy uchwały odwołamy skład tej komisji - zapowiedział Tusk.