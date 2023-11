Kierwiński był pytany w Radiu ZET o Ministerstwo Nauki.

Z dużym prawdopodobieństwem resort będzie kierowany przez polityka Lewicy – zapowiedział. KO chętnie weźmie odpowiedzialność za ten resort – mówił polityk o resorcie zdrowia. To nie jest przypadek, że w ostatnich latach w Polsce umierało najwięcej Polaków od II wojny światowej. To efekt złych, nieudolnych rządów PiS – mówił.

Kierwiński był również pytany w Radiu ZET o zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, które jest zaplanowane na godz. 16:30.

To cyrk pacynek Kaczyńskiego. Kaczyński bawi się nimi, by jeszcze przez kilka tygodni łupić, szabrować polskie dobra narodowe i porozstawiać towarzyszy pisowskich. Kolejna odsłona tej tragikomedii. Bądźmy poważni. Wszyscy wiemy, że to jedna, wielka komedia i farsa. Jest walka o czas – powiedział polityk PO.

Kierwiński: Morawiecki ma twarz przegranego człowieka

Siedzę naprzeciwko niemal pana Morawieckiego. Ma twarz polityka przegranego. On wie, że przegrał wybory i przede wszystkim przegrał w PiS. Człowiek kompletnie nieobecny. Przegrał w polityce wszystko i będzie kozłem ofiarnym w PiS. Kaczyński nie wybaczy, że wybory nie zostały wygrane – mówił Marcin Kierwiński w Radiu ZET.

prezes PiS to typ polityka, który nigdy nie bierze niczego na klatę, zawsze albo prześpi coś, albo się schowa, albo mówi, że to nie on, dlatego kozłem ofiarnym będzie Mateusz Morawiecki - mówił.

Kierwiński o blokadzie przewoźników

Polityk PO został zapytany w Radiu ZET, czy polscy przewoźnicy powinni blokować granicę z Ukrainą.

Powinni walczyć o swoje prawa. Nie wiem, czy blokada jest najlepszą metodą, ale zawalił tu rząd Morawieckiego. Dobrze byłoby, gdyby polscy przewoźnicy – tak im podpowiadam - zablokowali pana Morawieckiego, bo to on odpowiada za tę sytuację - stwierdził.

Nie ma co zaostrzać konfliktu. Sprawa jest bardzo poważna. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, że Morawiecki ma czas na udawaną misję, rozdawanie posad, a nie czasu, by pochylić się nad problemami polskich przewoźników – mówił Kierwiński w Radiu ZET.