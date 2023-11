Andrzej Duda jak Jaruzelski? Kierwiński przywołuje 1989 rok

My podczas kampanii wyborczej wielokrotnie mówiliśmy, że sytuacja z odsuwaniem PiS-u od władzy jest analogiczna do roku 89. Wtedy też totalna władza robiła wszystko, aby nie zmieniać ustroju, i wtedy tamta władza też miała prezydenta, który bronił tamtej władzy - powiedział w dyskusji poseł Marcin Kierwiński z KO, nawiązując do postaci Wojciecha Jaruzelskiego.

Łukasz Rzepecki zażądał przeprosin

Analogia jest taka, że pan prezydent Duda jasno mówi, że będzie bronił władzy PiS i na to nie może być zgody - kontynuował swoją wypowiedź poseł. Pan prezydent Duda powiedział, że będzie bronił dorobku ostatnich ośmiu lat. To czego będzie bronił? Bicia kobiet pałkami przez tajniaków, tego, że deptaliście konstytucję? - dopytywał Kierwiński.

Na te ostre słowa zareagował przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, Łukasz Rzepecki, który określił słowa posła Koalicji Obywatelskiej mianem "haniebnej wypowiedzi". Zasugerował, że poseł powinien za nią przeprosić. Powinien pan przeprosić. Ja powiem, czego będzie bronił prezydent Andrzej Duda: rodziny, pracy, programów społecznych, godności Polek i Polaków, inwestycji, dobrych ośmiu lat dla Polski - mówił Rzepecki.