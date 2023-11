Polityk nie szczędził też gorzkich słów pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent jest politykiem, który nadal jest na smyczy Jarosława Kaczyńskiego - tak ocenił ruch prezydenta, który powierzył misję sformułowania nowego rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Dopytywany o to, czy prawdą jest, że Lewicy nie zostanie powierzone zadanie poprowadzenia resortu edukacji, Szejna stwierdził: Chcę naprawdę powiedzieć, że nie tylko liczą się kwestie personalne. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo liczną reprezentację wiceministrów.

Szejna: Lewica będzie realizowała postulaty dotyczące mieszkań

Polityk Lewicy zapewniał również, że nowy rząd będzie realizował postulaty Lewicy w kwestiach mieszkaniowych. Jeden z bardzo ważnych warunków współpracy koalicyjnej to jest oczywiście naprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym po takiej destrukcji rządów PiS-u. Przez co? Przez budowę mieszkań własnościowych, mieszkań pod wynajem, mieszkań socjalnych i komunalnych - zapowiadał.

Co dalej z postulatem Lewicy o skrócenie czasu pracy - zapytał posła dziennikarz RMF FM. Będziemy procedować (projekt w tej sprawie - red.)Złożyliśmy na pierwszym posiedzeniu Sejmu dwa projekty ustaw dotyczące dekryminalizacji aborcji - skasowanie artykułu 152 oraz liberalizacji - która jest trudniejszym zadaniem - odpowiedział.

Umowa koalicyjna. Szejna o postulatach Lewicy

Poseł Szejna w rozmowie z radiem wyliczał także inne postulaty Lewicy, na realizacji których tej formacji politycznej szczególnie zależy, a które znalazły się w zawiązanej między Lewicą, Trzecią Drogą i Koalicją Obywatelską umową koalicyjną. Są zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli, całej sfery budżetowej, sędziów. Druga kwestia: są zapisy o remontowaniu pustostanów, są o zintegrowanym bilecie, są dotyczące polityki społecznej - podkreślił.

Będzie religia w szkołach? Szejna: Usłyszymy expose Tuska to będziemy wiedzieli

Pytany zaś o kwestię religii w szkołach - poszczególni członkowie koalicji nie są w tej kwestii do końca zgodni - odpowiedział: Jeśli chodzi o politykę rządu Donalda Tuska, to usłyszymy jego expose i będziemy wiedzieć więcej. Jeśli chodzi o religię, będziemy wokół naszych projektów zbierać większość w Sejmie i stoimy na stanowisku, że religia nie powinna odbywać się w szkole.

Podkreślił, żewszystko rozstrzygnie się "dopiero w trakcie głosowań w Sejmie nad konkretnymi sprawami". Będziemy mieli "sprawdzam" podczas głosowań w Sejmie. To jest trochę tak, jak powiedział słusznie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, że wiele postulatów będzie trudno zrealizować, jeżeli koalicjanci się na to nie zgodzą, a jeżeli wyborcy chcą, żeby były realizowane, takie jak religia, jak pełne prawo do aborcji do 12. tygodnia, jak podwyżka płacy minimalnej, to trzeba głosować na Lewicę - dodał.

Szejna o Dudzie: Polityczna smycz Kaczyńskiego

Polityk Lewicy odniósł się również do decyzji partii Razem, która nie weszła do rządu Donalda Tuska. Politycy i polityczki (Razem - red.) zobowiązali się, że będą w "naszej lewicowej grupie w klubie parlamentarnym, lojalni wobec naszych decyzji. Trzymam ich za słowo i nigdy się nie zawiodłem - wskazał.

Nie stworzyliśmy jeszcze koalicyjnego rządu, bo uniemożliwia nam to pan prezydent Andrzej Duda. Złośliwiec straszny. Robienie tej makabrycznej groteski z głównym aktorem Mateuszem Morawieckim. Nie ma w tym logiki. Jest jeszcze zdrowy rozsądek i interes państwa polskiego. Prezydent Duda jest politykiem, który nadal jest na smyczy Jarosława Kaczyńskiego. Polityczna smycz, niestety, nie została poluzowana - tak z kolei ocenił decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu misji sformułowania nowego rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Poseł Lewicy na antenie radia RMF FM zapowiedział natomiast, że jego ugrupowanie wyrazi poparcie dla projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce. Potrzebny jest mix energetyczny, mamy wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny. Idzie w tym kierunku Komisja Europejska i Parlament Europejski. I to powinna być energetyka odnawialna i energetyka atomowa. Powinniśmy to poprzeć - wskazał.