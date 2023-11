W najnowszym sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski przez United Surveys ankietowani odpowiedzieli między innymi na pytanie, czy ich zdaniem - przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz europejskimi - Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska szefa partii.

Większość, bo aż 57,9 procent badanych odpowiedziało na tak. 42,4 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 15,5 procent - "raczej tak".

Tylko 27 procent ankietowanych było za pozostaniem Kaczyńskiego w roli prezesa PiS.

Z tego 10,7 procent wybrało "raczej nie", a kolejne 16,3 procent "zdecydowanie nie". Zdania w sprawie nie miało 15,1 procent ankietowanych.

Wyborcy PiS nie chcą prezesury Kaczyńskiego

Zaznaczmy, że wśród wyborców PiS aż 18 procent twierdzi, że już czas na Jarosława Kaczyńskiego i że ten powinien ze swojego stanowiska ustąpić (2 procent głosowało na "zdecydowanie tak", a 16 procent na "raczej tak").

Przeciwnego zdania jest 67 procent (z czego odpowiedź "raczej nie" wybrało 25 procent, a "zdecydowanie nie" 42 procent). Zdania w tej sprawie nie miało 15 procent ankietowanych.

Wyborcy innych partii także przeciw Kaczyńskiemu

W przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej, 83 procent jest za ustąpieniem Kaczyńskiego ze stanowiska prezesa PiS ("zdecydowanie tak" - 70 procent, a 13 procent "raczej tak"). 8 procent z kolei uważa, że do zmiany nie powinno dojść (5 procent "raczej nie", a 3 procent "zdecydowanie nie"). 9 procent nie miało zdania w tej sprawie.

Wyborcy Trzeciej Drogi są jeszcze bardziej za tym, by prezes oddał stanowisko komuś innemu.

88 procent z nich jest tego zdania (76 procent "zdecydowanie tak", a 12 procent "raczej tak"). Do zmiany nie powinno dojść - twierdzi 1 procent pytanych. W tej sprawie zdania nie miało 11 procent ankietowanych.

Osoby głosujące na Lewicę również głosowały za zmianą. Tutaj aż 84 procent ankietowanych uważa, że prezes PiS powinien przestać nim być (59 procent "zdecydowanie tak", 25 procent "raczej tak"). Przeciwnego zdania jest 2 procent, które wybrało odpowiedź "raczej nie". "Nie mam zdania" odpowiedziało 14 procent badanych.

Niemal wszyscy wyborcy Konfederacji chciałyby, żeby Kaczyński ustąpił ze swojego stanowiska: za głosowało 90 procent pytanych (57 procent "raczej tak", 33 procent "zdecydowanie tak").

Wyborcy innych niż wspomniane ugrupowań również uważają, że Kaczyński powinien ustąpić.

Chwedoruk: Nic nie jest wieczne

W rozmowie z Wirtualną Polską profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślił, że tendencja spadkowa w kwestii poparcia Jarosława Kaczyńskiego jest widoczna już od kilku lat. Nie ma jednak liniowego charakteru, bo były większe i mniejsze kryzysy, które przez ostatnie lata przechodził PiS.

- Pytanie, jak to się stało, że PiS przez tyle lat nie wypracowało żadnego mechanizmu sukcesji władzy. Na dobrą sprawę do dzisiaj tego nie ma. W efekcie partia stoi przed zagrożeniem personalnym, gdy pojawi się wielu chętnych pretendentów. Zwłaszcza, że pozycja samego Jarosława Kaczyńskiego osłabła- dodał.

Podkreślił jednocześnie, że skoro 18 procent wyborców PiS bierze pod uwagę odejście prezesa, to zwiastuje to większy kryzys. Zdaniem profesora to duża grupa.

- To może sygnalizować perspektywę jeszcze większego kryzysu po wyborach samorządowych. Jeśli PiS w tych wyborach wypadnie równie słabo, jak to z reguły się działo w elekcji samorządowej, to będzie oznaczało, że sukcesja władzy będzie musiała zostać dokonana w sposób gwałtowny wewnątrz partii - mówił.

PiS chce "przetrwać przez konsolidację"?

- Można odnieść wrażenie, że kierownictwo PiS postawiło na jedną kartę i nie jest to wcale rząd Mateusza Morawieckiego. Jest nią przetrwanie poprzez konsolidację. Przetrwanie partii tak, by nie podzieliła się od wewnątrz. Stąd PiS dialog prowadzi głównie sam ze sobą, a nie z własnymi wyborcami - ocenił w Wirtualnej Polsce politolog.

Sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski przez United Surveys w dniach 17-19.11 na grupie 1000 ankietowanych. Sondaż przeprowadzono metodą CAWI.