"Najpotężniejszy człowiek Europy" Donald Tusk dziś w Sejmie wygląda na zagubionego i zdenerwowanego. Zaszczyty od brukselskich mediów to jedno, a polityczne realia to drugie. Tusk jest w rzeczywistości tak „potężny”, że jego partia kolejny raz była w wyborach tylko druga, a teraz z trudem montuje egzotyczną koalicję. Tusk wie, co go czeka, więc nic dziwnego, że jest zestresowany - uważa Beata Szydło.

Jej wpis został opatrzony uwagą sugerującą kontekst sytuacji, w której Tuskowi zrobiono zdjęcie. "Donald Tusk nie wygląda na zagubionego, mimika jest wyrazem dezaprobaty dla posła, który obecnie przemawia. Nie jest też prawdą, że Donald Tusk montuje egzotyczna koalicję, tzw. opozycja demokratyczna przez wyborami deklarowała ścisłą współpracę" - napisano w niej.

To nie spodobało się europosłance z PiS. - Grupa pseudoedytorów działa, teraz próbują dokleić do mojego wpisu notkę analizującą miny Donalda Tuska🤭 Koniecznie, doklejajcie to, niech wszyscy zobaczą, jaką parodię @communitynotes urządzacie - skomentowała na platformie X.

W ostatnich dniach w sejmowym harmonogramie obrad znalazło się m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka i członka komisji ds. pedofilii, a także debata nad trzema projektami powołującymi komisje śledcze: ws. Pegasusa, tzw. wyborów kopertowych oraz tzw. afery wizowej.