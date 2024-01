Minister do spraw równości Katarzyna Kotula zadeklarowała na antenie Polsat News, że ustawa dotycząca związków partnerskich pojawi się najszybciej jak tylko będzie to możliwe. Chcielibyśmy ją na wiosnę procedować – powiedziała.



I dodała: W ustawie ma być zawieranie związków w urzędach. Mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że należy uregulować związki partnerskie. Rozmawiamy z naszymi koalicjantami z PSL, aby to był projekt rządowy - wskazała.





Polityczka zaznaczyła że jest umówione "ze środowiskiem osób LGBT, że przed ustawą o związkach partnerskich, do Kodeksu Karnego będzie wpisana mowa nienawiści ze względu na orientację i płeć". - Jeśli związki partnerskie wejdą w życie, będę jedną z pierwszych osób, która w taki związek ze swoim partnerem wstąpi - zadeklarowała posłanka Lewicy.



Kotula nie wyklucza też, że niektóre rozwiązania dotyczące tej ustawy poprą nawet posłowie Konfederacji.





