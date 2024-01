Jeszcze wczoraj, w momencie zamykania tego wydania DGP, policja informowała, że czeka na postanowienia sądu nakazujące doprowadzenie obu polityków PiS do więzienia. Koalicja rządząca wskazuje, że to efekt prawomocnego orzeczenia sądu, które należy respektować. Z kolei PiS mówi o „skandalicznej” decyzji sądu. – To kolejny dowód na brak poszanowania prawa i konstytucyjnych zasad, w tym prezydenckiego prawa łaski, przez obecną ekipę Tuska i Hołowni – oświadczył wczoraj Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

Reklama

Dziś, w ramach wszczętych przez Szymona Hołownię konsultacji w sprawie mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, w gabinecie marszałka Sejmu ma się pojawić m.in. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. Jego zdanie będzie o tyle istotne, że jako szef najwyższego organu wyborczego wręczał nominacje poselskie i senatorskie po wyborach.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>