Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Chaos ws. Kamińskiego i Wąsika

Odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu ich mandatów zostały przekazane do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. W sprawie odwołania Wąsika, Izba Pracy SN podjęła postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie, poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. Poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

W opublikowanym w poniedziałek wpisie na portalu X, Wąsik nawiązał do pisma marszałka Hołowni skierowanego do niego 21 grudnia. W załączonym do pisma dokumencie marszałek Sejmu informuje o przekazaniu Wąsikowi postanowienia o wygaszeniu mandatu posła, a także wzywa “do powstrzymania się od wykonywania praw i obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu poselskiego, w szczególności powstrzymania się od głosowania na posiedzeniach Sejmu i jego organów” do terminu przewidzianego w Kodeksie wyborczym, a w przypadku złożenia odwołania do Sądu Najwyższego - do rozstrzygnięcia sprawy przez SN.

Wąsik: Wracam do obowiązków w Sejmie

W piątek było awizo, a dziś odebrałem pismo od marszałka Hołowni z 21 XII. Zwraca się w nim, by do czasu rozstrzygnięcia odwołania do SN wstrzymać się od obowiązków poselskich. SN rozstrzygnął odwołanie na moją korzyść 4 stycznia. Zatem wracam do obowiązków! 10 stycznia w Sejmie! - napisał Maciej Wąsik.