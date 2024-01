Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował w poniedziałek, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych. My postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość osadzonych i proces przyjmowania skazanych do więzienia.