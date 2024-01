Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, mimo wydanych nakazów doprowadzenia do zakładu karnego, nie oddali się w ręce funkcjonariuszy. Zamiast tego powrócili do Pałacu Prezydenckiego.

Karnista: W Polsce nie ma prawa azylu

Doktor Wojciech Górowski, podczas rozmowy w TVN24, odniósł się do postępowania polityków, w tym prezydenta. Pytano go, czy można powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda udziela schronienia Kamińskiemu i Wąsikowi.

Reklama

Na to odpowiedział, że "azyl" w rozumieniu potocznym oznacza pragnienie ochrony konkretnej osoby. Jednakże w polskim prawie oczywiście na ten moment nie ma prawa azylu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Bo oczywiście są akty prawa międzynarodowego i mówią o uchodźcach - wyjaśnił specjalista od prawa karnego.

Reklama

"Pałac Prezydencki nie jest żadnym eksterytorialnym miejscem"

Natomiast trzeba też powiedzieć, że z punktu widzenia prawa Pałac Prezydencki nie jest żadnym eksterytorialnym miejscem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Policja formalnie, w sposób oczywisty ma prawo wejść i zatrzymać osoby, które trzeba doprowadzić do zakładu karnego celem wykonania kary - powiedział w TVN24.

Czy policja ma prawo wejść do Pałacu Prezydenckiego?

Na pytanie, czy policjanci mają prawo zgodnie z prawem wejść do Pałacu Prezydenckiego i tam przeprowadzić niezbędne czynności, doktor Górowski odpowiedział: Tak jest. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wyroki są w pełni wykonalne w tym zakresie. Biorąc pod uwagę, że wnioski o umorzenie postępowania wykonawczego nie zostały uwzględnione, a także wnioski o zawieszenie wykonania kary na podstawie artykułu 9 paragraf 4 Kodeksu karnego wykonawczego, kary są jak najbardziej wykonalne.