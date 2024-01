"Nakazy doprowadzenia do jednostki penitencarnej skazanych M.K i M.W. (Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik - red.) zostały wydane w dniu dzisiejszym (wtorek - red.) bezpośrednio do rąk funkcjonariuszy upoważnionych do ich odbioru przez komendanta właściwej jednostki policji" - czytamy w oświadczeniu wysłanym do redakcji Dziennik.pl.

Dalej czytamy, że "tzw. dokumentacja osadzeniowa została dostarczona w dniu dzisiejszym do jednostki penitencjarnej transportem sądowym".

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, że nie dysponuje informacjami o sposobie realizacji nakazów doprowadzenia. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła portalowi Dziennik.pl, że rozpoczęły się czynności związane z zatrzymaniem polityków. Kamery TVN24 zarejestrowały już poszukiwania.

Policja przed domem Wąsika

W poniedziałek po godzinie 10 Telewizja Republika poinformowała, że przed domem Macieja Wąsika pojawiła się policja. Polityka nie było jednak w domu.

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w rozmowie z "Super Expressem" przekazał, że od rana policja ma dokumenty sądu wykonawczego i zgodnie z procedurami powinna zapukać do drzwi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Przypomnijmy, że w Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował w poniedziałek, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.

Wąsik i Kamiński mają pojawić się w Pałacu Prezydenckim

Z kolei szef Gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek poinformował w poniedziałek na platformie "X", że prezydent Andrzej Duda zaprosił posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego na wtorek na godz. 11.

Ma się wtedy odbyć uroczystość powołania ich bliskich współpracowników Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP - podała Polska Agencja Prasowa.