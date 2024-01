Podkomisarz Jarosław Gwóźdź oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej poinformował, że podejrzany 46-latek wykorzystując dane osobowe parlamentarzystki, za pośrednictwem sieci zamówił do jej biura poselskiego sprzęt AGD warty prawie 10 tys. złotych oraz jedzenie o wartości przekraczającej 400 złotych.

Towar został dostarczony z opcją płatności przy jego odbiorze, ale płatność nie została zrealizowana z uwagi na odmowę przyjęcia zamówień. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie 8 stycznia. Sprawą zajęli się skarżyscy funkcjonariusze na co dzień zwalczający przestępczość gospodarczą wspierani przez policjantów pionu kryminalnego komendy wojewódzkiej.

W piątkowe popołudnie policjanci zatrzymali w sprawie 46-letniego kielczanina. Mężczyzna przewieziony został do skarżyskiej jednostki policji. W rozmowie z policjantami przyznał, że to właśnie on składał zamówienia do biura poselskiego – zaznaczył podkomisarz Gwóźdź.

46-latek usłyszał zarzuty

W sobotę kielczanin został doprowadzony do skarżyskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania wyrządzenia szkody majątkowej posłance Marzenie Okle-Drewnowicz poprzez wykorzystanie jej danych osobowych. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i poręczenia majątkowego.

Sprawą zajmie się sąd. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.