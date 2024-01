Trybunał Konstytucyjny ogłosił w czwartek, że działania podejmowane w kontekście mediów publicznych są niezgodne z konstytucją. Wyrok dotyczy przepisów, na mocy których minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, dokonał zmian w zarządach TVP i Polskiego Radia, a następnie wszczął procedurę likwidacji spółek. Jednocześnie do sprawy odniosło się MKiDN, które w komuniakcie przekazało, że wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej. "Wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne" - dodano.

Ten wyrok nie oznacza tak naprawdę nic. Po pierwsze ciężko wciąż mówić o Trybunale. Orzekanie w niewłaściwym składzie z osobami, które nie mają statusu sędziego lub których status jest, delikatnie mówiąc wątpliwy, jest prawnie nieskuteczne i będzie podważone w każdym możliwym przypadku w przyszłości. Więc ten wyrok nie ma żadnego znaczenia - powiedział z rozmowie z Dziennik.pl prawnik z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Mariusz Bidziński.

Ekspert podkreślił, że nawet gdyby przyjąć, że mamy do czynienia z wyrokiem i należy go, w jakiś sposób interpretować, to też niewiele to oznacza. Po pierwsze prawo nie działa wstecz, więc ten wyrok nie może się odnosić, do tego, co miało miejsce wcześniej, a po drugie argumentacja podniesiona przez TK co do niezgodności z konstytucją jest zupełnie wyssana z palca - zaznaczył.

I dodał, że jest to po raz kolejny "stworzenie teorii, na potrzeby konkretnego zamówienia politycznego". Bo tak musimy traktować tą sprawę i z punktu widzenia teorii prawa i przepisów prawa jest to zupełnie nie do utrzymania. Mamy do czynienia ze stanowiskiem typowo politycznego składu tzw. Trybunału Konstytucyjnego- podsumował nasz rozmówca.

Działania ministra kultury w sprawie mediów publicznych

Przypomnijmy, 19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia