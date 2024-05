Poseł Jacek Karnowski stwierdził w czwartek, że komisja ds. wyborów kopertowych na pewno złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego. Zasugerował też, że kolejne zawiadomienia mogą dotyczyć byłego wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina oraz byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Reklama

Wcześniej w Dziennik.pl - przewodniczący komisji Dariusz Joński mówiąc o przesłuchaniach Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego ( które odbędzie się w piątek 24.05 - przyp. red.) zaznaczył, że "winni muszą ponieść odpowiedzialność karną".

Morawiecki i Kaczyński "pójdą siedzieć"? Prof. Bidziński wyjaśnia

Zapytaliśmy prawnika-konstytucjonalistę prof. SWPS Mariusza Bidzińskiego, co faktycznie grozi politykom PiS.

Reklama

W mojej ocenie z punktu widzenia odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przez Morawieckiego czy Kaczyńskiego, możemy przypuszczać, że będzie to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu Karnego, czyli nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi tutaj o podejmowanie decyzji bez jakichkolwiek podstaw prawnych - stwierdził w rozmowie z Dziennik.pl prof. Bidziński.

Przykładowo, pan Morawiecki nie miał żadnych podstaw prawnych, aby zarządzić wybory kopertowe, co działało na szkodę interesu publicznego, w tym na szkodę Skarbu Państwa. Również wydanie dyspozycji dla Poczty Polskiej oraz naruszenie przepisów dotyczących spisu wyborców są przykładami przekroczenia kompetencji, które mogą podlegać pod art. 231.- dodał.

W efekcie może to prowadzić do postępowania karnego, w wyniku którego osoba taka może zostać pozbawiona wolności na okres do trzech lat, jeśli będzie to jeden z zarzutów. Istnieje również możliwość pojawienia się dodatkowych zarzutów związanych z celowym i umyślnym wykorzystywaniem swoich kompetencji w różnych instytucjach, co może zwiększyć szkodę i prowadzić do jeszcze poważniejszych oskarżeń - podkreślił prawnik.

Reklama

I przyznał, że wszystko będzie zależało od tego, "co organy ścigania znajdą w dokumentach i aktach sprawy". Natomiast jak sądzę, kara będzie dotyczyła wszystkich osób, które podejmowały decyzje z przekroczeniem kompetencji, uprawnień oraz z naruszeniem przepisów ustaw i Konstytucji RP - podsumował.

Komisja ds. wyborów. Przesłuchanie Morawieckiego

W minioną środę sejmowa komisja śledcza zakończyła przesłuchanie Mateusza Morawieckiego. Zeznał on m.in., że decyzję o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych w 2020 r. podjęło kierownictwo polityczne PiS. Podkreślił też, że według jego wiedzy nie było wątpliwości, co do finansowania wyborów prezydenckich oraz że w przypadku pandemii wybory korespondencyjne byłyby bezpieczniejsze niż te w lokalach wyborczych.

Mateusz Morawiecki był przesłuchiwany w związku z wydanymi przez niego dwiema decyzjami z 16 kwietnia 2020 r. Pierwsza polecała Poczcie Polskiej podjęcie i realizację "niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, z powodu panującej wówczas pandemii". Druga decyzja zobowiązywała PWPW do podjęcia działań przygotowujących wybory, czyli wydrukowanie pakietów wyborczych.

Komisja ds. wyborów kopertowych

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 r., miały odbyć się 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii COVID-19. Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.

Rozmawiała Aneta Malinowska