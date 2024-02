Do takich wniosków w jednej ze spraw karnych doszedł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. To precedensowe orzeczenie. Nie jest mi znany żaden inny wyrok sądu karnego, który dotykałby problemu wykorzystywania przez służby programów szpiegowskich typu Pegasus – mówi dr hab. Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »