Odwołani zostali także Patryk Demski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Bogusław Rybacki, wiceprezes do spraw zarządzania majątkiem, Tomasz Szczegielniak, wiceprezes do spraw handlu, Artur Warzocha, wiceprezes do spraw korporacyjnych.

Reklama

Karolina Mucha-Kuś została jednocześnie delegowana od 14 lutego 2024 roku do czasowego wykonywania czynności prezesa w okresie do dnia powołania nowego prezesa, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące, licząc od dnia delegowania. Decyzję w tej sprawie podjęła rada nadzorcza Tauronu.

Kim jest Karolina Mucha-Kuś?

W komunikacie czytamy, że Karolina Mucha-Kuś jest związana z branżą energetyczną od 2007 roku.

Reklama

Ma doświadczenie w realizacji projektów i inwestycji w sektorze energetycznym, w tym w obszarach dystrybucji i handlu oraz w administracji publicznej w obszarach: e-mobility, w tym w wykorzystaniu wodoru w transporcie publicznym, grup zakupowych (energii, gazu), dotacji celowych, w tym programów ograniczania niskiej emisji, czy cyfryzacji administracji publicznej (platforma otwartych danych).

Tauron Polska Energia S.A.

Tauron Polska Energia S.A. jest jednym z największych operatorów w sektorze energetycznym w Polsce, zajmującym się wydobyciem węgla kamiennego, produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Firma powstała w wyniku połączenia kilku przedsiębiorstw energetycznych i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skarb Państwa ma w niej nieco ponad 30 procent akcji.