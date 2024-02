W Polsat News przewodnicząca PE mówiła, że "z perspektywy Parlamentu Europejskiego, wzywaliśmy do prawdziwej unii ds. bezpieczeństwa i obrony, takiej, która stanowiłaby uzupełnienie, a nie konkurencję dla NATO". Faktycznie, posiadamy własny Komitet ds. Bezpieczeństwa i Obrony, który powstał w celu odzwierciedlenia naszych zdolności obronnych. Ostateczna decyzja w tej kwestii leży w gestii przewodniczącej KE, ale jesteśmy przygotowani na wszelkie wyzwania - oceniła.

Reklama

Metsola o Sikorskim

Co do Radosława Sikorskiego jako potencjalnego kandydata na stanowisko komisarza UE ds. obronności, widziałam się z nim i muszę powiedzieć, że brakuje mi jego obecności w Parlamencie Europejskim. Niemniej jednak, to, co jest naszą stratą, stanowi zysk dla Polski. Poparłabym wszelkie działania, jakie by podjął. Radosław jest wyjątkowym kolegą i przyjacielem - powiedziała polityk.

Zapytana czy nadawał by się na stanowisko komisarza UE ds. obronności odpowiedziała: Cokolwiek chciałby osiągnąć, to myślę, że powinniśmy słuchać, co Radosław mówi. Ma wiele opinii na każdy temat i ja się z nim zgadzam - skomentowała.

Reklama

Spotkanie z Wałęsą

Jeśli chodzi o spotkanie z prezydentem Wałęsą, jest to coś, na co czekałam od dziesięcioleci. Polska, jako lider przywracania wolności, pokoju i bezpieczeństwa, miała ogromny wpływ na cały kontynent. To, że będę miała okazję go poznać, będzie dla mnie niezapomnianym przeżyciem - tłumaczyła Metsola.