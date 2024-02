W odpowiedzi na słowa Roberta Biedronia, który uważa, że wspólny start Lewicy z Platformą Obywatelską w wyborach samorządowych byłby gwarancją odsunięcia PiS od sejmików Czarzasty podał inne rozwiązanie.

Czarzasty zdradza jak wygrać z PiS

Na pewno łatwiej byłoby wygrać z PiS, gdyby cała opozycja, czyli cztery partie poszły razem. Najpierw Szymon (Hołownia) z Władkiem (Kosiniakiem-Kamyszem) postanowili iść wspólnie. Platforma ocenia sytuację tak, że uzyska wystarczającą liczbę głosów, żeby mieć satysfakcjonujący wynik. Jeżeli byśmy poszli z PO ten wynik na pewno byłby lepszy. Sytuacja jest taka: Jeżeli Lewica weźmie 10 procent - w co wierzę - to chcę uprzejmie poinformować, że PiS nie będzie rządził w żadnym sejmiku. W związku z tym, co zrobimy? Weźmiemy 10 procent - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Reset konstytucyjny? "Absolutnie w to nie wierzę"

Polityk podkreślił, że nie wierzy w reset konstytucyjny i nie zamierza zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy ją w przeszłości łamali.

Ja nie chcę zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy świadomie, w sposób bezczelny, wiedząc, jakie są konsekwencje, tę konstytucję łamali - powiedział lider Lewicy.