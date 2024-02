W niedzielę prezes PiS wystąpił w Leżajsku. Na spotkaniu mówił m.in. o zmianach w edukacji.

Kilka godzin później na platformie X, dawniej Twitter, ministra edukacji Barbara Nowacka stwierdziła, że Jarosław Kaczyński to idealny przykład na to, jak ważna jest rzetelna edukacja seksualna.

Nowacka uderza w Kaczyńskiego. Wystarczył dwa zdania

"Pan Kaczyński to idealny przykład na to jak ważna jest rzetelna edukacja seksualna i jak czasem dramatycznie wychodzą jej braki. Oraz na to w szkole w XXI wieku musi być inaczej niż za czasów gdy prezes PiS do niej uczęszczał" - napisała Barbara Nowacka.

Przypomnijmy, że w niedzielę Jarosław Kaczyński komentował zmiany w edukacji. To robienie z polskich dzieci kandydatów na parobków. Mniej się uczyć, uczyć się w ten sposób, żeby mieć minimalną wiedzę o historii Polski - mówił prezes PiS.

Prezesowi PiS odpowiedział też premier Tusk

Na wystąpienie Kaczyńskiego w Leżajsku zareagował też premier Donald Tusk. "Podobno prezes Kaczyński stwierdził dziś, że mój rząd odpowiada za małą liczbę urodzeń w styczniu. Jarosławie, kluczowe decyzje w tej sprawie zapadały wiosną zeszłego roku - jeśli wiesz, co mam na myśli" - napisał szef rządu.

Tym samym Donald Tusk nawiązał do wypowiedzi Kaczyńskiego o małej liczbie urodzeń.