Kandydatami na prokuratora krajowego są: zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk; prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej Katarzyna Kwiatkowska; prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Leszczyńska; prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej Jacek Skała; prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa–Mokotów Ewa Wrzosek.

Prokurator Dariusz Korneluk

Dariusz Korneluk - jak na swoich stronach informuje Prokuratura Krajowa - pracę w prokuraturze rozpoczął w roku 1996 r. Najpierw pracował w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Północ w Gdańsku, a następnie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. Natępnie pełnił obowiązki prokuratora do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

"W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga Północ w Warszawie. W latach 2005-2010 pełnił funkcję Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. W latach 2010-2016 r. pełnił funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie Od marca 2016 roku do grudnia 2023 roku pracował jako prokurator pierwszoliniowy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie" - czytamy na stronie gov.pl.

Od grudnia 2023 prok. Dariusz Korneluk był Radcą Generalnym w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od lutego 2024 jest zastępcą Prokuratora Krajowego.

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska

Prokuratorem jest już od trzydziestu lat. Pracowała w prokuraturach: rejonowej, okręgowej i apelacyjnej. Przez dwie dekady specjalizowała się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. niegospodarności, korupcji, przestępstw urzędniczych oraz karno-skarbowych. Pracowała w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Okręgowej oraz w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie. Dodatkowo, przez dziesięć lat pełniła funkcję wizytatora w tej jednostce.

W 2016 roku została zdegradowana do jednostki niższego szczebla przez Zbigniewa Ziobro, natomiast w 2021 roku została karnie delegowana na okres sześciu miesięcy do Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu.

W okresie od 2016 do 2023 roku aktywnie uczestniczyła w działalności Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, ostatnio pełniąc funkcję prezesa zarządu tego stowarzyszenia.

Prokurator Agnieszka Leszczyńska

Agnieszka Leszczyńska jest obecnie szefową Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, a stanowisko uzyskała jeszcze za kadencji Zbigniewa Ziobry. Zyskała rozgłos prowadząc śledztwo w sprawie SKOK Wołomin. Jej kariera w prokuraturze rozpoczęła się w 1995 roku, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości otrzymała tytuł prokuratora regionalnego w Szczecinie.

Prokurator Jacek Skała

Jacek Skała, długoletni aktywista związkowy wśród prokuratorów, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Prezydium Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W 2023 roku odegrał kluczową rolę w organizacji protestu pracowników sektora budżetowego, domagających się podwyżek płac od rządu PiS. Dodatkowo, wspierał prokuratorów walczących o podwyżki pensji w sądach, które w okresie epidemii zostały nieprawidłowo zatrzymane przez PiS.

W czasach, gdy funkcję prokuratora generalnego pełnił Andrzej Seremet, Jacek Skała zyskał rozgłos zatrzymując w 2018 roku prezesa Comarchu i Cracovii, prof. Janusza Filipiaka, oraz trzech działaczy klubu piłkarskiego. Incydent ten został zapamiętany, gdy policjanci wydobyli Filipiaka z samolotu, skuli go kajdankami i przetransportowali do komendy.

Prokurator Ewa Wrzosek

Od października 1999 roku pracowała w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów. W okresie od 9 stycznia 2006 roku do 8 marca 2006 roku pełniła obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej, w Wydziale II Postępowania Sądowego. Między 12 lutego 2007 roku a 11 kwietnia 2007 roku została delegowana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz, a następnie, od 1 sierpnia 2007 roku, przeniesiona na stanowisko prokuratora w tej jednostce.

Od sierpnia 2008 roku do kwietnia 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa Żoliborz w Warszawie. Następnie przeniesiono ją na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola, gdzie została powołana na funkcję Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola w Warszawie.

W kwietniu 2016 roku przeszła na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie, obejmując jednocześnie funkcję Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów w Warszawie. W sierpniu 2016 roku została odwołana z tej funkcji i skierowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie. W październiku 2017 roku powróciła do pełnienia obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie.

W okresie od 20 stycznia 2021 roku do 19 lipca 2021 roku, decyzją Prokuratora Krajowego, została delegowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Śremie. Po zakończeniu okresu delegowania powróciła do pracy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie.