We wtorek prezydent Andrzej Duda jedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ. W programie wizyty nie ma spotkania z Donaldem Trumpem, ale agenda jest ustalana do ostatniej chwili - powiedział na antenie TVN 24 szef BBN Jacek Siewiera.

I dodał, że ponieważ prezydenci znają się osobiście od wielu lat, to takiego spotkania wykluczyć nie można.

Tuż przed wylotem do USA, podczas konferencji prasowej, prezydentAndrzej Duda potwierdził, że jest prawdopodobne, iż do takiego spotkania dojdzie.

Spekulacje przed wizytą w USA. Czy Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem?

Jak ocenił w rozmowie z Dziennik.pl amerykanista prof. UW Jarosław Szczepański takie spotkanie byłoby kurtuazyjnym, gdyż Donald Trump nie pełni aktualnie żadnej funkcji. Może dotyczyć wizji polityki amerykańskiej, jeżeli chodzi o kształtowanie ładu międzynarodowego, bo to jest coś, co prezydenta Dudę może najbardziej ciekawić - powiedział ekspert.

I podkreślił, że do takiego spotkania nie doszło w czasie ostatniej wizyty, kiedy była delegacja pełna, czyli i prezydent i premier razem. Można podejrzewać, że wówczas zaważyły kwestie personalne tzn. w szczególności nasz minister MSZ, jest postrzegany przez obóz Trumpa i ruch wspierający Trumpa, jako "minister Applebaum", czyli osoba, która jest związana z krytykami Trumpa - przypomniał.

Polityczne manewry czy realna współpraca?

Zapytany, dlaczego na spotkaniu miałoby zależeć prezydentowi Andrzejowi Dudzie, wskazał, że kadencje prezydenckie "tj. przyszła prawdopodobna Trumpa i kończąca się Dudy, przez chwilę będą się zazębiać". To może być kwestia ewentualnie jakiegoś wsparcia dla obozu PiS czy obozu prezydenta Dudy w nadchodzących wyborach prezydenckich w Polsce. To znaczy, że np. Trump znów mógłby odwiedzić Polskę w przededniu wyborów i wskazać osobę wskazaną przez Dudę jako tą, którą i on widziałby na fotelu prezydenta Polski - zaznaczył amerykanista.

Wiemy też skądinąd, że niektóre działania obecnego rządu nie były na rękę USA, stąd też kilka miesięcy temu ta odbyta pielgrzymka ambasadora Brzezińskiego po różnych ministerstwach, żeby zabezpieczyć interesy amerykańskie. Podsumowując wydaje się to złożone, a z drugiej strony można takie spotkanie sprowadzić do serii wyborów w Polsce i USA i koordynacji tych działań - podsumował prof. Jarosław Szczepański.

Andrzej Duda w Kanadzie

Po wizycie w USA prezydentAndrzej Duda przemieści się do Kanady. Będzie tam rozmawiać z premierem Justinem Trudeau.