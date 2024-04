Pracujący dla komisji śledczy dotarli do pekińskiego rządowego portalu poprzez który chińscy producenci wytwarzający tzw. prekursory fentanylu mogą zawnioskować o zwolnienia podatkowe - pod warunkiem, że sprzedają substancje poza terenem Chin - poinformował portal Głos Ameryki.

Były prokurator generalny William Barr zeznając przed komisją powiedział, że te informacje zawierają przekonujący materiał dowodowy dotyczący subsydiowania prekursorów. W listopadzie prezydenci Joe Biden i Xi Jinping postanowili wznowić dwustronną współpracę, by ograniczyć handel narkotykami i substancjami niezbędnymi do ich produkcji.

Przewodniczący komisji, republikanin Mike Gallagher oświadczył, że działania Komunistycznej Partii Chin dowodzą, że "Pekin chce, by do naszego kraju napływało więcej fentanylu; chce, by epidemia zasiała chaos i zniszczenie".

Ambasada Chin w USA: W Chinach nie ma problemu z fentanylem

Ambasada Chin w Waszyngtonie przekazała w komentarzu dla agencji Reutera, że "w Chinach nie ma problemu z fentanylem, kryzys fentanylowy w Stanach Zjednoczonych nie jest spowodowany przez stronę chińską, a obwinianie na ślepo Chin nie może rozwiązać problemu USA".

Fentanyl - co to za substancja?

W USA większość zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków jest związana z fentanylem, często dodawanym również do innych narkotyków. Fentanyl jest bardzo silnym środkiem znieczulającym - według Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom znieczula stukrotnie mocniej niż morfina, a uzależnia wielokrotnie szybciej niż heroina. Już 2,5-miligramowa szczypta czystej substancji stanowi dawkę śmiertelną.