Śmierć przez fentanyl?

Fentanyl to syntetyczny opioid. Jest substancją podobną do morfiny, ale około stu razy silniejszą i około 50 razy silniejszą od heroiny.

Przez zażywanie fentanylu pięć osób miało umrzeć w Żurominie na Mazowszu. To właśnie po informacji o tej serii zgonów o syntetycznym narkotyku w Polsce zrobiło się głośno. Jednak, według dziennikarzy "Rzeczpospolitej", jedyny potwierdzony przypadek zgonu spowodowanego fentanylem pochodzi z 2021 r.

Reklama

- Analiza spraw dotyczących zgonów z terenu powiatu żuromińskiego pozwoliła na stwierdzenie, że w ostatnich trzech latach doszło do jednego zgonu w wyniku zażycia środka o nazwie fentanyl. Ta sytuacja miała miejsce w 2021 r. – przekazał prokurator Prokuratury Rejonowej w Mławie Marcin Bagiński.

- Jeśli chodzi o trzy ostatnie przypadki, to w jednym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zgon młodego mężczyzny został spowodowany zażyciem substancji odurzającej. Możemy powiedzieć, że było to bardzo wysokie stężenie jednego z leków. W drugim przypadku przyczyna śmierci nie jest dokładnie znana i nie ma jeszcze pełniej opinii sekcyjnej. To samo dotyczy trzeciego z postępowań – dodał Bagiński

Prokuratura Rejonowa w Mławie zaprzecza medialnym doniesieniom o serii zgonów w Żurominie spowodowanych zażyciem fentanylu.

Reklama

Fentanyl w Polsce. Wzrost zużycia

Zgony, które są spowodowane przedawkowaniem, mogą być związane również z niewłaściwym stosowaniem opioidowych środków przeciwbólowych na receptę. A także używaniem heroiny i fentanylu, często w połączeniu z innymi substancjami.

Zanieczyszczone fentanylem mogą być również inne substancje, w tym narkotyki. Aktualnie to jedna z najbardziej uzależniających substancji na rynku.

Polska zorganizowana przestępczość wykazuje dotąd niewielkie zainteresowanie fentanylem. - Przejmowane ilości tego środka są śladowe. W ciągu ostatniego roku było najwyżej kilkanaście takich zabezpieczeń, rzędu 100–120 gramów łącznie. I to ilość zabezpieczona przez całą policję – powiedzieli policjanci w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"Wzrost krajowego zużycia fentanylu jest zauważalny, jednak nie gwałtowny" – ocenia również Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). Podmiot podał, że w 2021 r. był to poziom ok. 9800 g, rok później 9650 g, a w ubiegłym – 10 240 g.

Ponad 100 tys. zgonów w USA

"Według szacunków, w 2023 r. w Stanach Zjednoczonych z powodu przedawkowania narkotyków zmarły 107 543 osoby" - podał "The Guardian". Mimo że liczba ta jest szokująca, to stanowi pierwszy roczny spadek od 2018 r. W 2023 r. przedawkowania spadły o 3 proc.

Według Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia (NCHS) fentanyl odpowiada za 74 tys. zgonów, a kolejnych ponad 36 tys. śmierci spowodowała metamfetamina. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacuje, że od 2001 r. z powodu przedawkowania narkotyków zmarło ponad milion osób.

To już trzeci rok z rzędu, kiedy Stanach Zjednoczonych notuje się ponad 100 tys. zgonów rocznie" - podaje PAP, powołując się na "The Washington Post". Od 2021 r. administracja federalna zainwestowała wiele miliardów dolarów, żeby ułatwić Amerykanom dostęp do sprawdzonych terapii takich, jak leczenie metadonem i buprenorfiną oraz do naloksonu - leku stosowanego po przedawkowaniu fentanylu. Amerykanie pracują również nad szczepionką przeciwko wspomnianym opioidom.