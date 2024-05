Ponad 100 tys. zgonów w USA

"Według szacunków, w 2023 r. w Stanach Zjednoczonych z powodu przedawkowania narkotyków zmarły 107 543 osoby" - podaje "The Guardian". Mimo że liczba ta jest szokująca, to stanowi pierwszy roczny spadek od 2018 r. W 2023 r. przedawkowania spadły o 3 proc.

Według Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia (NCHS) fentanyl odpowiada za 74 tys. zgonów, a kolejnych ponad 36 tys. śmierci spowodowała metamfetamina. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacuje, że od 2001 r. z powodu przedawkowania narkotyków zmarło ponad milion osób.

"To już trzeci rok z rzędu, kiedy Stanach Zjednoczonych notuje się ponad 100 tys. zgonów rocznie" - podaje PAP, powołując się na "The Washington Post". Od 2021 r. administracja federalna zainwestowała wiele miliardów dolarów, żeby ułatwić Amerykanom dostęp do sprawdzonych terapii takich, jak leczenie metadonem i buprenorfiną oraz do naloksonu - leku stosowanego po przedawkowaniu fentanylu. Amerykanie pracują również nad szczepionką przeciwko wspomnianym opioidom.

Prace nad szczepionką przeciwko opioidom

- Jeszcze w tym roku do fazy badań klinicznych mogą trafić dwa preparaty będące obiecującymi kandydatkami na szczepionki przeciwko fentanylowi – przekazał PAP dr hab. Piotr Rzymski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

- Oba pomyślnie przeszły testy przedkliniczne na zwierzętach, prowadząc do wyprodukowania wysokiego miana przeciwciał przeciw temu opioidowi, i jest szansa, że w najbliższych miesiącach zaczną być badane na ludziach – podkreślił specjalista.

Szczepionki pomagające w leczeniu uzależnień od substancji chemicznych są mało znaną koncepcją, podkreślił prof. Rzymski. - U podstaw koncepcji szczepionek przeciwnarkotykowych leży wykorzystanie mechanizmów odporności, które normalnie służą do neutralizowania patogenów. Jednak w tym przypadku chodzi nam o ukierunkowanie działania tego układu do neutralizowania substancji chemicznych, nie wirusów czy bakterii – tłumaczył.

- Sztuka polega na tym, żeby wywołać w organizmie produkcję przeciwciał, które będą rozpoznawać narkotyk, następnie wiązać go i w ten sposób uniemożliwiać jego przedostanie się przez barierę krew-mózg do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie normalnie wywołuje swoje efekty euforyzujące – dodał prof. Rzymski.