W I turze Robert Szewczyk (KKW KO) otrzymał 20 650 głosów (32,81 proc.), a Czesław Jerzy Małkowski (KWW C.J. Małkowskiego) - 13 315 głosów (21,16 proc.). Tym samym z urzędu został zdetronizowany dotychczasowy prezydent Piotr Grzymowicz.

Michał Wypij: Zakończyła się era Piotra Grzymowicza w Olsztynie

7 kwietnia zakończyła się era Piotra Grzymowicza w Olsztynie. Dzięki temu miasto ma szansę na wielki skok i dynamiczny rozwój. Liczę, że mieszkańcy Olsztyna wybiorą nowe otwarcie, a przede wszystkim zobaczą szansę płynącą z efektu synergii - współpracy zarówno z rządem, jak i samorządem na poziomie województwa - powiedział w rozmowie z Dziennik.plMichał Wypij - poseł IX kadencji Sejmu z Olsztyna.

Jak wskazał nasz rozmówca to Robert Szewczyk "wydaje się być faworytem do objęcia stanowiska prezydenta". Co symbolicznie domknie poprzednią erę, gdzie przez lata wybór ograniczał się do Grzymowicza i Małkowskiego. Nadchodzący 21 kwietnia zapewne przyniesie zakończenie tej epoki - podkreślił.

Dynamiczny rozwój czy powrót do przeszłości?

Istotnym aspektem przed drugą turą wyborów, na którą warto zwrócić uwagę, jest niewątpliwie zmiana pokoleniowa. Jeśli nastąpi, oznaczać będzie nowe spojrzenie na miasto, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych oraz dobrze płatnych miejsc pracy. Olsztyn potrzebuje świeżego spojrzenia oraz otwarcia na idee, które przyczynią się do dalszego rozwoju stolicy Warmii i Mazur -zaznaczył Michał Wypij.

Wybory samorządowe 2024. Druga tura w Olsztynie.

Robert Szewczyk jest przewodniczącym Rady Miasta Olsztyna, w poprzedniej kadencji samorządu był radnym. Od kilku lat pełni także funkcję dyrektora departamentu promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Od wielu lat jest związany z Platformą Obywatelską.

Natomiast drugi kandydat na prezydenta miasta - Czesław Małkowski w czasach PRL był szefem cenzury. W wolnej Polsce do 2005 roku był w SLD, potem bezpartyjny. Od 10 października 2001 do 20 listopada 2008 pełnił już funkcję prezydenta Olsztyna. W trakcie urzędowania został oskarżony przez pracownicę urzędu o molestowanie i gwałt - trafił do aresztu i w 2008 roku odwołano go przed terminem w referendum. Prawomocnie Małkowski został uniewinniony w 2019 roku, od Skarbu Państwa dostał ponad 1,3 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia. Od wielu kadencji Małkowski jest radnym, w poprzednich wyborach przechodził do drugiej tury i przegrywał z Piotrem Grzymowiczem.

Druga tura wyborów samorządowych w Polsce

Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w 9 miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Dogrywka w wyborach na prezydenta będzie potrzebna również m.in. w : Bełchatowie, Bielsko-Białej, Częstochowie, Elblągu, Gdyni, Gliwicach, Inowrocławiu, Jeleniej Górze, Koninie, Koszalinie, Ostrołęce, Pile, Przemyślu, Radomiu, Rybniku, Skarżysku-Kamiennej, Słupsku, Suwałkach, Tczewie, Tychach, Wejherowie, Włocławku, czy Zamościu.